Глава Высшего спортивного совета Испании поддержал закрытие стадиона «Атлетико» за поведение фанатов в дерби: «Соразмерное наказание. Насилие несовместимо со спортом, мы все должны работать над его искоренением»
Ранее Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть трибуны «Метрополитано» на 15 дней в качестве санкций за поведение болельщиков «Атлетико» в дерби с «Реалом». Игра 8-го тура Ла Лиги (1:1) была приостановлена на 15 минут после того, как фанаты «матрасников» стали бросать различные предметы в Тибо Куртуа, желая голкиперу «Реала» смерти. Также с трибун выкрикивали оскорбительные лозунги.
По итогам матча «Атлетико» наказали частичным закрытием трибун на 3 домашних матча чемпионата и штрафом в размере 45 тысяч евро. Клуб обжаловал дисциплинарные меры в Апелляционном комитете.
«В Комитет по борьбе с насилием входят представители Ла Лиги, Государственной прокуратуры, Центрального управления по борьбе с наркотиками, Гражданской гвардии и полиции. Я бы сказал, что предложенное ими наказание пропорционально серьезности событий. Я полностью уважаю их предложение.
Мы все должны серьезно и добросовестно работать над искоренением насилия на стадионах и в спорте в целом. Спорт и насилие несовместимы. Спорт – это ценности, мы убедились в этом на примере молодежи и старшего поколения. Спорт никогда не должен ассоциироваться с насилием.
Поэтому я считаю, что наказание необходимо, оно должно быть справедливым и соразмерным. У нас правовое государство, можно отстаивать другие позиции, но когда решение будет окончательным, его приведут в исполнение», – сказал Хосе Мануэль Родригес Урибес.
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