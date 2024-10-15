Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть стадион «Атлетико» на 2 недели за поведение фанатов в дерби с «Реалом» (As)
Матч «Атлетико» и «Реала» на «Метрополитано» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) 29 сентября был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали различные предметы в Тибо Куртуа и желали голкиперу «Реала» смерти.
По итогам матча «Атлетико» наказали частичным закрытием трибун на 3 домашних матча чемпионата и штрафом в размере 45 тысяч евро. Клуб обжаловал дисциплинарные меры в Апелляционном комитете.
По информации As, Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть «Метрополитано» на 15 дней и оштрафовать на «Атлетико» на 65 тысяч евро. Инциденты во время дерби расценены как «очень серьезные» – по мнению комитета, санкции против «Атлетико» должны «ознаменовать «до» и «после» в испанском спорте».
«Недопустимо нормализовать поведение, далекое от общественного порядка. Сотрудничество всех участников необходимо для того, чтобы футбол оставался безопасным спортивным зрелищем.
Спорт должен быть местом мирного сосуществования и уважения, где болельщики со страстью болеют за свои команды, но всегда соблюдают нормы уважения, вежливости и безопасности», – говорится в заявлении комитета.
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