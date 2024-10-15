Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть стадион «Атлетико» на 2 недели за поведение фанатов в дерби с «Реалом» (As)

«Атлетико» могут наказать матчами без зрителей по итогам дерби с «Реалом».

Матч «Атлетико» и «Реала» на «Метрополитано» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) 29 сентября был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали различные предметы в Тибо Куртуа и желали голкиперу «Реала » смерти.

По итогам матча «Атлетико » наказали частичным закрытием трибун на 3 домашних матча чемпионата и штрафом в размере 45 тысяч евро. Клуб обжаловал дисциплинарные меры в Апелляционном комитете.

По информации As, Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть «Метрополитано » на 15 дней и оштрафовать на «Атлетико» на 65 тысяч евро. Инциденты во время дерби расценены как «очень серьезные» – по мнению комитета, санкции против «Атлетико» должны «ознаменовать «до» и «после» в испанском спорте».

«Недопустимо нормализовать поведение, далекое от общественного порядка. Сотрудничество всех участников необходимо для того, чтобы футбол оставался безопасным спортивным зрелищем.

Спорт должен быть местом мирного сосуществования и уважения, где болельщики со страстью болеют за свои команды, но всегда соблюдают нормы уважения, вежливости и безопасности», – говорится в заявлении комитета.