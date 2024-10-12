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«Атлетико» нашел еще одного фаната, бросавшего предметы в Куртуа во время дерби. Он будет пожизненно забанен

«Атлетико» нашел еще одного фаната, кидавшего предметы в Тибо Куртуа в дерби.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах.

Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали различные предметы во вратаря «Реала».

Как только личность болельщика будет подтверждена, клуб навсегда лишит его права посещать стадион, как это уже было сделано с тремя нарушителями порядка.

Отмечается, что расследование и поиск причастных к инциденту продолжается.

«Атлетико» опознал и пожизненно забанил еще двоих фанатов, кидавших предметы в Куртуа во время дерби

«Атлетико» накажут частичным закрытием трибун на 3 матча Ла Лиги и штрафом в 45 тысяч евро за поведение фанатов в дерби с «Реалом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
logoТибо Куртуа
Метрополитано
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