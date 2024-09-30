Симеоне о конфликте Куртуа и фанатов «Атлетико»: «Тибо провоцировал людей и смеялся. Провокаторы тоже должны быть наказаны»

Диего Симеоне призвал наказать Тибо Куртуа за поведение в дерби.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

«Клуб решит, что делать с людьми, из-за которых произошли инциденты. Нам не нужны эти люди на трибунах, но это не оправдывает некоторые действия. Провокаторы тоже должны быть наказаны. Это не оправдывает случившееся, но нужно быть осторожнее с тем, что создаешь. Это касается и меня.

Я считают, что тот, кто провоцирует, должен быть наказан. Если наказания нет, это позволяет делать все что угодно.

Фанаты сказали, что вратарь соперника спровоцировал это. Это не оправдывает их действия, но наказать могут и тех, кто провоцирует.

Я сказал Куртуа сохранять спокойствие. Нам не нужны эти люди на трибунах. Но будьте осторожны с теми, кто изображает жертву. Вы видели, что Куртуа провоцирует людей и смеется», – заявил тренер «Атлетико».

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