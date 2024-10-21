Газзаев о Станковиче: «Если нет результата – всегда виноват тренер. «Спартак» играет нестабильно – может обыграть кого угодно, а может просесть»

Валерий Газзаев высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

В 12-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счетом 0:3. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков за 12 матчей.

«Когда у такой команды с историей и амбициями, как «Спартак », нет результата, значит, всегда виноват тренер, ведь он отвечает за результат и качество игры.

Вообще, в этом году «Спартак» играет нестабильно: он может обыграть кого угодно, а может, образно говоря, просесть с результатами. А команда, претендующая на призовые места, должна играть более стабильно. Это естественно, и каждый тренер, который приходит в такие команды, должен это понимать.

Поэтому это нормальная ситуация, когда в сторону тренера идет критика, если нет результата. Да, безусловно, без поражений успехов не бывает, но стабильность и результаты все равно крайне важны», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев .

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