Станкович о недовольстве фанатов «Спартака»: «В больших клубах всегда так, нормально, что освистывают. Болельщик всегда прав»

Деян Станкович рассказал о своей реакции на недовольство фанатов «Спартака».

– Почему сыграли 3-5-2 и как оцените первый тайм?

– Во втором тайме мы не поменяли схему, не изменили прессинг, были другие футболисты. Первый тайм мы провели не на своем уровне. Надо отдать должное сопернику.

– Как вы готовились к матчу? Почему не было контрольных игр в перерыве?

– Мне не нравится идея товарищеских матчей по ходу сезона. У нас много футболистов было в сборной. Мы хорошо работаем в течение обычного цикла.

– Болельщики гудели после третьего гола. В чем причина такого разгрома?

– В больших клубах всегда так, нормально, что болельщики освистывают. Это будет всегда, болельщик всегда прав, – сказал главный тренер «Спартака » после разгромного поражения от «Краснодара » (0:3).

Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты