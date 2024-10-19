Станкович о недовольстве фанатов «Спартака»: «В больших клубах всегда так, нормально, что освистывают. Болельщик всегда прав»
– Почему сыграли 3-5-2 и как оцените первый тайм?
– Во втором тайме мы не поменяли схему, не изменили прессинг, были другие футболисты. Первый тайм мы провели не на своем уровне. Надо отдать должное сопернику.
– Как вы готовились к матчу? Почему не было контрольных игр в перерыве?
– Мне не нравится идея товарищеских матчей по ходу сезона. У нас много футболистов было в сборной. Мы хорошо работаем в течение обычного цикла.
– Болельщики гудели после третьего гола. В чем причина такого разгрома?
– В больших клубах всегда так, нормально, что болельщики освистывают. Это будет всегда, болельщик всегда прав, – сказал главный тренер «Спартака» после разгромного поражения от «Краснодара» (0:3).
Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий