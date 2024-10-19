Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты

Чернявский возмущен.

Болельщики «Спартака» еще не отошли от внезапного изменения схемы с «Локомотивом» (тогда привычные 4-3-3 переделали в странные 4-4-2 с новыми ролями Эсекиэля Барко и Манфреда Угальде), как Деян Станкович снова удивил – внезапно вышел против «Краснодара» с тремя центральными.

Скорее всего, сербский тренер переживал, что Срджан Бабич и Руслан Литвинов не справятся с Джоном Кордобой – попробовал его нейтрализовать количеством. Центральным в тройке вышел Миенти Абена – это и стало ключевой ошибкой .

Вообще использовать Абену было странно: еще в среду он провел полный матч за сборную Суринама против Гайаны, а потом долго летел и толком не тренировался. Да и в целом в играх против топов Абена выглядит откровенно слабо. Ровно на те полтора миллиона, за которые его купили.

В итоге Абена с «Краснодаром» привез два гола. Да, в первом случае плохой пас отдал Литвинов, плохо сыграл Наиль Умяров и не спас Александр Максименко, но действия суринамца против Кевина Ленини – уровень любительского футбола. Дал продвинуться, подработать, подстроиться под удар и спокойно положить его в самый угол. Абена никак не встречал соперника , а еще перекрыл обзор Максименко.

Эпизод со вторым голом – уже проблемы с техникой, низкий уровень просто помешал ему справиться с мячом. Простите, но это вайбы легендарного Люка Зоа – не помню настолько слабого защитника в «Спартаке» ровно с тех пор. Зачем Станкович его привез и так упорно ставит в состав – загадка.

Да и вообще решение перестроиться на новую схему полностью провалилось. В первом тайме кроме момента Олега Рябчука «Спартак» просто ничего не мог в атаке. Потерялись и Барко, и Угальде, и Шамар Николсон. Фланги не работали, хоть какую-то остроту создавал лишь Кристофер Мартинс, который должен больше отвечать за оборону.

Во втором тайме Станкович признал собственный провал и вернул привычное сочетание: сразу ожили Барко с Угальде, неплохо включался Тео Бонгонда, «Спартак» наконец-то создавал хоть какие-то трудности для «Краснодара».

Только забить все равно не вышло – команда Мурада Мусаева четко сыграла по счету.

А теперь пачка вопросов.

Зачем придумывать это представление с тремя центральными?

Как можно выходить с необкатанной схемой на такой матч?

Не пора ли признать ошибку с Абеной и уже вернуть в состав Алексиса Дуарте?

Что дают эти метания? Кого и зачем Станкович каждый раз хочет удивить? Зачем рушить складывающиеся сочетания?

Я не могу сказать, что «Краснодар» ставил сверхзадачи перед «Спартаком». Станкович странными решениями просто подарил победу сопернику.

Деян, прекращайте уже эти эксперименты. Они проваливаются один за другим.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф