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  • Станкович о том, что Барко пнул сумки после замены в игре с «Краснодаром»: «У него сильный характер, ему не нравится проигрывать. Его реакция — эмоции, это нормально» 
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Станкович о том, что Барко пнул сумки после замены в игре с «Краснодаром»: «У него сильный характер, ему не нравится проигрывать. Его реакция — эмоции, это нормально» 

Деян Станкович оценил реакцию Эсекиэля Барко на замену в игре с «Краснодаром» (0:3).

Хавбек «Спартака» покинул поле на 83-й минуте. Подойдя к скамейке, аргентинец пнул две сумки, в которых хранились медикаменты. Предметы разлетелись по технической зоне.

Барко пнул ящик после замены. Что вы ему сказали?

— У него сильный характер, ему не нравится проигрывать. Его реакция — эмоции, это нормально.

Я ему сказал, что нехорошо пинать ящики и бить бутылки. Виноваты только мы сами. Такие вещи могут случаться, но я не мог не вмешаться в это, — сказал тренер «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЭсекиэль Барко
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