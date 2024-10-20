Станкович о том, что Барко пнул сумки после замены в игре с «Краснодаром»: «У него сильный характер, ему не нравится проигрывать. Его реакция — эмоции, это нормально» 

Деян Станкович оценил реакцию Эсекиэля Барко на замену в игре с «Краснодаром» (0:3).

Хавбек «Спартака» покинул поле на 83-й минуте. Подойдя к скамейке, аргентинец пнул две сумки, в которых хранились медикаменты. Предметы разлетелись по технической зоне.

— Барко пнул ящик после замены. Что вы ему сказали?

— У него сильный характер, ему не нравится проигрывать. Его реакция — эмоции, это нормально.

Я ему сказал, что нехорошо пинать ящики и бить бутылки. Виноваты только мы сами. Такие вещи могут случаться, но я не мог не вмешаться в это, — сказал тренер «Спартака ».