«Краснодар» на классе вынес кризисный «Спартак». Как теперь начудил Станкович?

Илья Васильев объясняет, как Кордоба и Ленини устроили разгром.

«Спартак» неожиданно перестроился на 3-5-2 – и без шансов влетел «Краснодару» (0:3).

Главные итоги:

1. Джон Кордоба затерзал Миенти Абену, а Кевин Ленини – центр поля «Спартака».

2. Деян Станкович снова начудил со стартовым планом, «Краснодар» легко справился с неожиданной схемой и переходом на 4-3-3 после перерыва.

3. Матч-менеджмент «Спартака» не сработал.

Мы не могли такое представить после стартовых туров, но сейчас исход логичен: «Краснодар» победил на классе.

Сейчас команда Мурада Мусаева – четвертая в истории РПЛ после 12 туров (30 очков, «Зенит»-2022/23 – 30, но с лучшей разницей мячей, ЦСКА-201516 – 32, «Зенит»-2014/15 – 32, тоже с лучшей разницей).

Для «Спартака» итог 12 туров плачевный: -11 от лидирующего «Краснодара», -10 от второго «Зенита», шестое место, всего два очка против «Зенита», «Динамо», «Локо» и «Краснодара», тактическая разбалансированность Деяна Станковича. Команда в затяжном кризисе.

Кордоба порвал Абену. Оставлять их один в один – самоубийство

Вот контекст появления Абены в старте.

1. Странная вера в пару Шамар Николсон – Манфред Угальде, из-за которой костариканец в других матчах сваливался налево из удобного центра.

2. Подстраховка против Джона Кордобы.

3. Возможное желание разобрать «Краснодар» один в один при розыгрышах от ворот.

Техническая запись: ЯндексПлюс х VSporte

Получилось ужасно.

Во-первых, осенний Кордоба в фантастической форме: 6+2 за четыре тура, таранит всех, силен в контратаках и классно подыгрывает. В матче с «Локо» Абена показал отличную скорость, но был заменен уже в перерыве из-за тактических ошибок. Здесь добавилась слабая физика – Кордоба гораздо мощнее, он просто не подпускал Миену.

Во-вторых, «Краснодар» классно растягивал центр поля «Спартака»: из-за рывков полузащитников вниз туда уходила и опорная зона. В итоге Кордоба, спускаясь ниже, оказывался на большом пространстве, это усиливало эффект.

Так Кордоба легко расталкивал Абену, не пускал его к мячу, легко разворачивал и создавал моменты.

После перерыва стало лучше, но а) «Краснодар» ориентировался на счет и был спокойнее, б) в 4-3-3 против Кордобы оказывался мощный Срджан Бабич. Но и так Кордоба мог забить.

Еще в первом тайме ошибка Абены прибила «Спартак»: Виктор Са положил второй мяч.

«Краснодар» легко перестроил прессинг под новую схему «Спартака»

3-5-2 «Спартака» краснодарцы разбиралилегко»: Кордоба и Са давили разыгрывающих, Жоау Баши ориентировался на уходящего левее Бабича, середина играла один в один, крайние защитники смотрели за Маркиньосом и Олегом Рябчуком, центральные защитники играли по двум нападающим.

У «Спартака» не получалось выходить на чужую половину: круто доигрывали опорники по Кристоферу Мартинсу и Эсекиэлю Барко, поджимали края, чистили рывки за спину, периодически все заканчивалось аутами.

Так Кевин Ленини дожал второй волной прессинга – и после перехвата побежал за первым голом.

Александр Черников победил Барко вверху, а Кордоба оттеснил всех и катнул Са.

Ленини – восторг.

От самого безнадежного с первого дня в клубе до ключевого опорника с классной голом «Спартаку» из-за штрафной и ключевыми отборами в лидирующем «Краснодаре». Не без ошибок во втором тайме, но бился, съедал отборами, сохранял мячи и даже разгонял опасные атаки.

Это был типичный безнадежный «Спартак» Станковича, когда нужно атаковать

Так выглядит карта ударов из штрафной у команды, которой надо отыгрываться и висеть на чужих воротах во втором тайме (спартаковские попытки – оранжевые).

Ничего необычного: у «Спартака» постоянно проблемы при длительном владении.

Станкович признал ошибку: перешел на 4-3-3 после перерыва, убрал Николсона, переставил Маркиньоса налево, выпустил вингера Тео Бонгонду и подвижного Даниила Денисова. Даже попытался навалиться при помощи Виллиана Жозе.

«Спартак» был близок к моментам дважды: когда Барко навесил Бабичу после стандарта и в эпизоде с перекладиной Бонгонды (тогда не добежал Лукас Оласа).

Но вся позиционная атака «Спартака» – надежда на внезапный креатив Барко. Никаких подготовленных навесов, взломов через середину, только дальние удары и ничего конструктивного.

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Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты

Провал «Спартака» – из-за защитника Абены. Как он привозил и откуда вообще взялся?

Фото: vk.com/fckrasnodar