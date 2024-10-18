Мостовой о возможной стажировке в «Зените»: «Играл за «Спартак», когда Петербурга даже в высшей лиге СССР не было. Для меня все нормально, футбол везде одинаков»
56-летний специалист должен был пройти стажировку в «Спартаке», но по состоянию здоровья был вынужден перенести ее на неопределенный срок.
– Стажировка в «Зените»? Посмотрим. Сейчас у меня задача восстановиться после произошедшего. Я в таком состоянии сейчас, что мне нельзя сильно напрягаться примерно полторы недели. Так что буду думать, тем более, время есть.
Мне сейчас уже не принципиально. Когда здоровье начинает шалить, уже ни о чем не думаешь – лишь бы боли прошли.
– Пошли бы в «Зенит», несмотря на спартаковское прошлое?
– Футбол везде одинаков – правила одни и те же, мяч круглый, ворота одинаковые по размеру. Поэтому что там, что тут – все одно и то же.
Может, у кого-то есть принципиальные моменты. Но я играл за «Спартак», когда «Зенит» даже в высшей лиге СССР не был. Я им один из первых голов в карьере забил.
Так что для меня все нормально, – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.
Аршавин о стажировке Мостового в «Зените»: «Если попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Мы не просто так называем его «Царь»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий