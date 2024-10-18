Мостовой о возможной стажировке в «Зените»: «Играл за «Спартак», когда Петербурга даже в высшей лиге СССР не было. Для меня все нормально, футбол везде одинаков»

Александр Мостовой высказался о возможной стажировке в «Зените».

56-летний специалист должен был пройти стажировку в «Спартаке », но по состоянию здоровья был вынужден перенести ее на неопределенный срок.

– Стажировка в «Зените »? Посмотрим. Сейчас у меня задача восстановиться после произошедшего. Я в таком состоянии сейчас, что мне нельзя сильно напрягаться примерно полторы недели. Так что буду думать, тем более, время есть.

Мне сейчас уже не принципиально. Когда здоровье начинает шалить, уже ни о чем не думаешь – лишь бы боли прошли.

– Пошли бы в «Зенит», несмотря на спартаковское прошлое?

– Футбол везде одинаков – правила одни и те же, мяч круглый, ворота одинаковые по размеру. Поэтому что там, что тут – все одно и то же.

Может, у кого-то есть принципиальные моменты. Но я играл за «Спартак», когда «Зенит» даже в высшей лиге СССР не был. Я им один из первых голов в карьере забил.

Так что для меня все нормально, – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой .

Аршавин о стажировке Мостового в «Зените»: «Если попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Мы не просто так называем его «Царь»