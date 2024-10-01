«Спартак» подтвердил, что Мостовой и Самедов пройдут стажировку в клубе: «В скором времени они посетят тренировки нашей команды»
«Спартак» подтвердил стажировку Александра Мостового и Александра Самедова.
«Александр Мостовой и Александр Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке».
Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
56-летний Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР в составе московского клуба, 40-летний Самедов становился чемпионом России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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