«Спартак» подтвердил, что Мостовой и Самедов пройдут стажировку в клубе: «В скором времени они посетят тренировки нашей команды»

«Спартак» подтвердил стажировку Александра Мостового и Александра Самедова.

«Александр Мостовой и Александр Самедов , проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке».

Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака ».

56-летний Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР в составе московского клуба, 40-летний Самедов становился чемпионом России.