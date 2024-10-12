Александр Мостовой рассказал о состоянии здоровья и планах на стажировку.

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России был госпитализирован и прооперирован 4 октября из-за камней в почках.

«В понедельник будет последнее обследование, после которого решат, отпускать меня из больницы или нет. В этот день и решится, поеду я на стажировку в «Спартак » или нет.

Мы на связи с клубом, но на данный момент все передвинулось. Здоровье – прежде всего», – заявил Александр Мостовой .

Александр Мостовой: «Я пиво попробовал в 23 года, никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Некоторые могли ночь не спать, а потом выходили и делали игру»