Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Поеду я или нет, решится в понедельник. Мы на связи с клубом, но здоровье – прежде всего»
Александр Мостовой рассказал о состоянии здоровья и планах на стажировку.
Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России был госпитализирован и прооперирован 4 октября из-за камней в почках.
«В понедельник будет последнее обследование, после которого решат, отпускать меня из больницы или нет. В этот день и решится, поеду я на стажировку в «Спартак» или нет.
Мы на связи с клубом, но на данный момент все передвинулось. Здоровье – прежде всего», – заявил Александр Мостовой.
Александр Мостовой: «Я пиво попробовал в 23 года, никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Некоторые могли ночь не спать, а потом выходили и делали игру»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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