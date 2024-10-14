Мостовой о стажировке в «Спартаке» после болезни: «Посмотрим, дайте восстановиться. Сегодня будем решать, как двигаться дальше»

Александр Мостовой рассказал, когда его выпишут из больницы.

Экс-футболист находится в больнице с 3 октября, он перенес операцию по удалению камней из почек.

– Пока меня не выписали, но думаю, сегодня это должно произойти, потому что боли прекратились. Сегодня будет обследование. Прошло четыре дня с последнего приступа, все идет к тому, что камень вышел. Другое дело, что камни еще есть и кто знает, как они себя поведут. Все, кто сталкивался с это болезнью, знают – это ужас.

– Если выпишут сегодня, будете обсуждать стажировку в «Спартаке»?

– Посмотрим. Дайте восстановиться. Когда выпишут, нужно будет находиться в спокойном режиме, чтобы не потрясло, не кольнуло. Сегодня будем решать, как двигаться дальше. Не хочется возвращаться к этим ужасным болям, – сказал бывший полузащитник сборной России.