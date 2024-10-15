Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Наверное, попробуем провести позже. Лучше перестраховаться. Самое тяжелое, что пока буду делать, – смотреть футбол»

Стажировка Александра Мостового в «Спартаке» откладывается.

Сегодня экс-полузащитника «Спартака », «Сельты» и сборной России выписали из больницы, где он перенес операцию по удалению камней из почек. Во время перерыва на матчи сборных должна была состояться его стажировка в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС.

«Пока в планах провести неделю в спокойном режиме. Самое тяжелое, что буду делать, – смотреть футбол.

Наверное, попробуем провести стажировку в «Спартаке» позже. Лучше далеко не отрываться и перестраховаться», – сказал Мостовой .