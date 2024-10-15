  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Наверное, попробуем провести позже. Лучше перестраховаться. Самое тяжелое, что пока буду делать, – смотреть футбол»
14

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Наверное, попробуем провести позже. Лучше перестраховаться. Самое тяжелое, что пока буду делать, – смотреть футбол»

Стажировка Александра Мостового в «Спартаке» откладывается.

Сегодня экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России выписали из больницы, где он перенес операцию по удалению камней из почек. Во время перерыва на матчи сборных должна была состояться его стажировка в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС.

«Пока в планах провести неделю в спокойном режиме. Самое тяжелое, что буду делать, – смотреть футбол.

Наверное, попробуем провести стажировку в «Спартаке» позже. Лучше далеко не отрываться и перестраховаться», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостового выписали из больницы: «Еду домой. Были страшные боли – кто знает, прекрасно все понимают»
26сегодня, 12:38
Александр Мостовой: «Назначение Тедеско в сборную Бельгии – это футбольное безобразие! Столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже никогда не играл»
92вчера, 13:56
Мостовой о «Соколе»: «Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Чистый хайп. Как в жизни бывает: люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали»
63вчера, 12:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Роналду сказал мне: «Нужно познавать свое тело». Я не понял этого, когда был моложе. Сейчас я познаю». Кулусевски о совете Криштиану
5 минут назад
Фонт о бюджете «Барсы»: «Доходы от «Камп Ноу» пойдут на погашение долгов, контракты Гави, Педри и Ямаля нужно улучшить. Купить Холанда мы не сможем, хватит продавать иллюзию»
614 минут назад
Агент Тюкавина: «Жирона» интересовалась Костей, но тогда в команде были и Довбик, и Цыганков. Поэтому побоялись подписать»
119 минут назад
Мбаппе удалили с рекламного фото «Реала». В клубе заявили, что это связано с его контрактом с Nike, а не с ситуацией с изнасилованием, но Камавинга не вырезали
4129 минут назадФото
Палмер признан болельщиками лучшим игроком сентября в АПЛ. У хавбека «Челси» 5 голов и ассист в 4 матчах, он сделал покер
644 минуты назад
Гонду набьет тату в случае чемпионства «Зенита»: «Сделаю татуировку льва»
2558 минут назад
«Рома» выиграет скудетто, «Милан» – Лигу чемпионов». Кафу о клубах Серии А в этом сезоне
9сегодня, 12:53
«Реал» не переживает из-за ситуации с Мбаппе. Обвинения в изнасиловании считают фэйком, распространяемым для нанесения ущерба репутации Килиана (RMC Sport)
44сегодня, 12:40
Мостового выписали из больницы: «Еду домой. Были страшные боли – кто знает, прекрасно все понимают»
26сегодня, 12:38
«Барса» должна уже 2,48 млрд евро, а доходы ниже, чем при Бартомеу – худшая ситуация в нашей истории. У Лапорты тот же стиль – неумение управлять и лживые отчеты». Фонт о финансах клуба
57сегодня, 12:26
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Челси» Стюарт: «Команда должна играть в ЛЧ и бороться за трофеи. Речь не о краткосрочном проекте, мы стремимся сделать клуб успешным в долгосрочной перспективе»
5 минут назад
Власти Франции запретили болельщикам ПСВ посетить игру с «ПСЖ». Нидерландские фанаты приобрели 2000 билетов
121 минуту назад
Юристы Рубиалеса отрицают его причастность к коррупции: «Все средства на счета Луиса в Доминикане поступали из Испании и были задекларированы, переводов в Саудовскую Аравию не было»
34 минуты назад
Агент Захаряна: «Арсен тренируется, но играть еще не может. Надо набрать кондиции, пока идет международная пауза. Восстановится к ближайшим матчам, будем надеяться»
1сегодня, 12:49
Кессиэ назвал Дембеле игроком с высочайшим IQ из всех, с кем играл. Франк считает Леау лучшим дриблером, де Йонга – распасовщиком
6сегодня, 12:36
Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе. 18-летний хавбек играет за «Ривер Плейт» на правах аренды
1сегодня, 11:58
Отложено собрание клубов АПЛ о решении суда в пользу «Сити» по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Лига надеялась на быстрое решение вопроса
5сегодня, 11:53
Интерес «Реала» к Виртцу растет. В клубе видят замену Модричу в хавбеке «Байера» (As)
9сегодня, 11:38
Трахтенберг о «тарасовском борще»: «Посвящение в «Спартак» до сих пор происходит не только в музее, но и в столовой. Попробовать борщ – важный ритуал»
8сегодня, 11:25
«Пари НН» и Живоглядов расторгли контракт. Защитник не провел ни одного матча в этом сезоне
7сегодня, 11:11