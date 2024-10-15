Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Наверное, попробуем провести позже. Лучше перестраховаться. Самое тяжелое, что пока буду делать, – смотреть футбол»
Стажировка Александра Мостового в «Спартаке» откладывается.
Сегодня экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России выписали из больницы, где он перенес операцию по удалению камней из почек. Во время перерыва на матчи сборных должна была состояться его стажировка в «Спартаке» в рамках обучения на тренера в академии РФС.
«Пока в планах провести неделю в спокойном режиме. Самое тяжелое, что буду делать, – смотреть футбол.
Наверное, попробуем провести стажировку в «Спартаке» позже. Лучше далеко не отрываться и перестраховаться», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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