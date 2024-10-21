  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я бы предложил тен Хагу на Марс или Луну лететь, чтобы точно его тренировки никто не подглядел. У него крыша немного поехавшая. Эрик убивает «МЮ». Канчельскис о тренере
3

«Я бы предложил тен Хагу на Марс или Луну лететь, чтобы точно его тренировки никто не подглядел. У него крыша немного поехавшая. Эрик убивает «МЮ». Канчельскис о тренере

Андрей Канчельскис раскритиковал Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков после 8 туров.

«В «Манчестер Юнайтед» запретили проходить на базу, а тен Хаг стену вокруг поля строит, чтобы никто его тренировки не подглядел. Я не могу понять, вы на каком месте идете? На 11-м или на первом? У этого голландца, по-моему, крыша немного поехавшая.

Он все прячется от кого-то, непонятно от кого. Я понимаю, что тренировки могут закрыть «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», но они идут на первых местах, а мы на 11-м прячемся. Тренировку можно закрыть только в том случае, если ты отрабатываешь стандарты или комбинации. Тен Хаг из себя такого важного строит, а скоро вылетит, не дай бог. Цирк уехал, а клоуны остались.

Если сейчас любой тренер придет в «Манчестер Юнайтед», хуже уже не будет. Чем быстрее они избавятся от тен Хага, тем будет лучше. Он просто убивает и унижает «Юнайтед». Нет понимания, за что вообще его так долго держат в клубе. Я бы ему предложил на Марс или Луну лететь тренировать, чтобы точно его тренировки никто не подглядел. Кавказские горы им не подойдут, там ведь животные ходят, могут увидеть», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
logoЭрик тен Хаг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тен Хаг об 11-м месте «МЮ»: «Никто не доволен – ни игроки, ни тренеры, ни руководство. Но мы спокойны и знаем, что делаем – уверен, команда отплатит болельщикам за доверие»
39сегодня, 08:36
Тен Хаг о том, нужно ли ему 5 лет, чтобы «МЮ» начал бороться за титул: «Не знаю. Почти ни в одном клубе мира нет столь высоких ожиданий»
29вчера, 21:09
Тен Хаг про 2:1 с «Брентфордом»: «Нам забили нечестным путем, судья вывел игрока с поля в критический момент. В «МЮ» ты должен и побеждать, и развлекать людей»
16вчера, 18:48
Тен Хаг о 2:1 с «Брентфордом»: «Мы едины, это важно, потому что многие против «МЮ». Когда показываешь такую игру, побеждаешь, атмосфера улучшается»
30вчера, 17:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» опережает «Реал» на 3 очка перед класико. «Атлетико» отстает от лидера на 7 баллов
6 минут назад
Гави сыграл впервые с прошлого ноября. Хавбек «Барселоны» получил капитанскую повязку, выйдя на замену в матче с «Севильей»
513 минут назад
«Барселона» разгромила трех соперников подряд, общий счет – 13:1. Дальше – «Бавария» и «Реал»
1218 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 5 мячей «Севилье», «Атлетико» победил «Леганес», «Вильярреал» поделил очки с «Хетафе»
15530 минут назад
«Барселона» разгромила «Севилью» – 5:1! Левандовски и Торре сделали по дублю, Педри забил, Гави сыграл впервые почти за год
32431 минуту назад
«Наполи» опережает «Интер» на 2 очка после 8 туров Серии А, «Ювентус» – на 3, «Милан» – на 5
849 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Рому», «Наполи» обыграл «Эмполи», «Фиорентина» забила 6 голов «Лечче»
12349 минут назад
Гол Лаутаро принес «Интеру» победу над «Ромой» – 1:0
2750 минут назад
Александр Мостовой: «Краснодар» обязан стать чемпионом! Как только Кордоба вернулся, все встало на свои места. В прошлом сезоне вообще «Динамо» должно было выиграть»
24сегодня, 20:20
У Левандовского больше голов за 10 туров Ла Лиги, чем у 12 из 20 клубов
13сегодня, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Титов: «Недавно все критиковали Мусаева и подбрасывали Станковича. Искусство тренера – в умении ровно пройти всю дистанцию. У Мурада пока получается»
15 минут назад
Смородская о Станковиче: «С ним никакого толку не будет – будут только театральные жесты. Мне откровенно жаль «Спартак». Это кошмар!»
623 минуты назад
Дьяков о Станковиче: «Не думаю, что его могут уволить. Иностранец, который пришел недавно, плюс встает вопрос неустойки. Но из года в год у «Спартака» проблемы»
31 минуту назад
Иранец Сохрабян дисквалифицирован на 6 месяцев за татуировку. Защитник «Нассаджи» также оштрафован на 142 тысячи долларов
237 минут назад
Гринвуд набрал 1+1 в матче с «Монпелье». Вингер «Марселя» – 2-й бомбардир Лиги 1 с 6 голами
438 минут назад
Безруков после 0:4 от «Динамо»: «Был легкий огородик, поле не очень хорошего качества, но не критично. «Рубин» выглядел не хуже – достаточно болезненный проигрыш»
340 минут назад
Симеоне о 3:1: «Леганес» в 1-м тайме оборонялся, как мы в матче с «Реалом». Замены дали «Атлетико» энергию, необходимую в атаке»
249 минут назад
Каррагер о 2:1 с «Челси»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, но выиграл – черта великих команд прошлого. Это первая большая победа для Слота»
350 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Монпелье» в гостях, «Гавр» Кузяева разгромлен «Лионом»
1453 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Динамо» не навязывает реальную конкуренцию «Зениту» и другим лидерам – как будто не достает опыта, стабильности. Но всех рассудит конец сезона»
1сегодня, 20:17