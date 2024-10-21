«Я бы предложил тен Хагу на Марс или Луну лететь, чтобы точно его тренировки никто не подглядел. У него крыша немного поехавшая. Эрик убивает «МЮ». Канчельскис о тренере
«Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков после 8 туров.
«В «Манчестер Юнайтед» запретили проходить на базу, а тен Хаг стену вокруг поля строит, чтобы никто его тренировки не подглядел. Я не могу понять, вы на каком месте идете? На 11-м или на первом? У этого голландца, по-моему, крыша немного поехавшая.
Он все прячется от кого-то, непонятно от кого. Я понимаю, что тренировки могут закрыть «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», но они идут на первых местах, а мы на 11-м прячемся. Тренировку можно закрыть только в том случае, если ты отрабатываешь стандарты или комбинации. Тен Хаг из себя такого важного строит, а скоро вылетит, не дай бог. Цирк уехал, а клоуны остались.
Если сейчас любой тренер придет в «Манчестер Юнайтед», хуже уже не будет. Чем быстрее они избавятся от тен Хага, тем будет лучше. Он просто убивает и унижает «Юнайтед». Нет понимания, за что вообще его так долго держат в клубе. Я бы ему предложил на Марс или Луну лететь тренировать, чтобы точно его тренировки никто не подглядел. Кавказские горы им не подойдут, там ведь животные ходят, могут увидеть», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед».
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