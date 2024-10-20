Тен Хаг о том, нужно ли ему 5 лет, чтобы «МЮ» начал бороться за титул: «Не знаю. Почти ни в одном клубе мира нет столь высоких ожиданий»
У главного тренера спросили, нужно ли ему пять лет, чтобы вступить в борьбу за чемпионство, как это было в случае с Алексом Фергюсоном.
«Не знаю, сколько нужно лет. Я хочу выигрывать каждый матч, проводить успешно каждый сезон. Я хочу выигрывать трофеи и титулы, и мне кажется, что мне нужно побеждать в каждом матче и соответствовать стандартам, которые это предполагают, чтобы добиться того, что нужно.
Одно можно сказать наверняка: почти ни в одном клубе мира нет столь высоких ожиданий, и так повелось с эпохи сэра Алекса, так что остальным приходится принять это. В каждом процессе требования высочайшие, и мы пока не везде им соответствуем.
Мы пока не смогли побороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов, но амбиции именно такие», – сказал тен Хаг.
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