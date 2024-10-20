Тен Хаг об 11-м месте «МЮ»: «Никто не доволен – ни игроки, ни тренеры, ни руководство. Но мы спокойны и знаем, что делаем – уверен, команда отплатит болельщикам за доверие»
После победы над «Брентфордом» (2:1) в 8-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» поднялся на 11-е место в турнирной таблице на данный момент.
– Мы спокойны, но не довольны. Ни игроки, ни тренерский штаб, ни руководство. Но мы спокойны и знаем, что делаем. Мы придерживаемся своей стратегии, добиваемся того, чего хотим, и можем сделать то, чего хотим в этом сезоне.
– Вы понимаете, что доверие болельщиков может ослабнуть, если результаты не улучшатся?
– Мы на одной волне и в одной лодке. Они видят проблемы, с которыми нам приходится иметь дело в начале сезона, и знают, что если мы будем держаться вместе, то в конце концов команда отплатит им за доверие. Именно это мы и делали последние два года. Я уверен, что так и будет, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» выиграл впервые за месяц – с камбэком и кровищей из головы Де Лигта. Тен Хага теперь не уволят?
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