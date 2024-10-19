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  • Тен Хаг про 2:1 с «Брентфордом»: «В «МЮ» ты должен и побеждать, и развлекать людей. Сегодня все получили удовольствие. Нам забили нечестным путем, судья вывел игрока с поля в критический момент»
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Тен Хаг про 2:1 с «Брентфордом»: «В «МЮ» ты должен и побеждать, и развлекать людей. Сегодня все получили удовольствие. Нам забили нечестным путем, судья вывел игрока с поля в критический момент»

Эрик тен Хаг считает игру «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» увлекательной.

«Мы рады победе. В «МЮ» ты должен побеждать, но также и развлекать людей. Думаю, сегодня все получили удовольствие. Особенно учитывая то, как все произошло с голом, забитым нечестным путем.

Во втором тайме мы показали, что едины, продемонстрировали решительный настрой и забили два прекрасных гола.

Мы не поняли, почему судья вывел одного из наших футболистов с поля в критический момент. Там была засохшая кровь, такое уже случалось. Одного из тех, кто лучше всех играет головой, во время углового – а это сильная сторона «Брентфорда» – отправляют за пределы поля. И «Брентфорд» этим пользуется. Понятно, что после этого мы вышли из себя.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, но забить не удавалось. Во втором тайме все изменилось после гола, все обрадовались. Было видно, как растут мотивация и уверенность. Именно это команде и нужно. В последние недели голы давались нам с трудом.

Я сосредоточен только на этом. То, о чем пишут, с меня как с гуся вода. Я справлюсь. А футболистам следует думать только о выступлении команды, о правильной трудовой этике, о том, чтобы отдавать все силы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Матч обслуживала бригада судей во главе с Сэмом Бэрроттом.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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