Тен Хаг о 2:1 с «Брентфордом»: «Мы едины, это важно, потому что многие против «МЮ». Когда показываешь такую игру, побеждаешь, атмосфера улучшается»

Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Брентфордом».

«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ . После матча Эрик тен Хаг прокомментировал игру своей команды.

«Наши болельщики – лучшие в мире. Мы очень рады представлять этот клуб. Мы едины, и это важно, потому что многие настроены против нас», – сказал главный тренер «МЮ».

Также он прокомментировал игру форварда Расмуса Хейлунда .

«Хейлунд сыграл хорошо. Он отлично взаимодействовал с партнерами, и это было очень важно сегодня. Мы знаем, у него была травма, и его не хватало команде в первые недели сезона», – отметил тен Хаг.

Кроме того, нидерландский специалист высказался о важности победы для «МЮ».

«Победы всегда приносят уверенность и многое другое. Мы разочарованы началом сезона, но когда показываешь такую игру, как сегодня, и побеждаешь, атмосфера в команде улучшается.

Но это всего лишь одна победа. Вы должны выигрывать каждый матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».