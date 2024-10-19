Тен Хаг о 2:1 с «Брентфордом»: «Мы едины, это важно, потому что многие против «МЮ». Когда показываешь такую игру, побеждаешь, атмосфера улучшается»
«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ. После матча Эрик тен Хаг прокомментировал игру своей команды.
«Наши болельщики – лучшие в мире. Мы очень рады представлять этот клуб. Мы едины, и это важно, потому что многие настроены против нас», – сказал главный тренер «МЮ».
Также он прокомментировал игру форварда Расмуса Хейлунда.
«Хейлунд сыграл хорошо. Он отлично взаимодействовал с партнерами, и это было очень важно сегодня. Мы знаем, у него была травма, и его не хватало команде в первые недели сезона», – отметил тен Хаг.
Кроме того, нидерландский специалист высказался о важности победы для «МЮ».
«Победы всегда приносят уверенность и многое другое. Мы разочарованы началом сезона, но когда показываешь такую игру, как сегодня, и побеждаешь, атмосфера в команде улучшается.
Но это всего лишь одна победа. Вы должны выигрывать каждый матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий