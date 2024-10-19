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  • Тен Хаг о 2:1 с «Брентфордом»: «Мы едины, это важно, потому что многие против «МЮ». Когда показываешь такую игру, побеждаешь, атмосфера улучшается»
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Тен Хаг о 2:1 с «Брентфордом»: «Мы едины, это важно, потому что многие против «МЮ». Когда показываешь такую игру, побеждаешь, атмосфера улучшается»

Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Брентфордом».

«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ. После матча Эрик тен Хаг прокомментировал игру своей команды. 

«Наши болельщики – лучшие в мире. Мы очень рады представлять этот клуб. Мы едины, и это важно, потому что многие настроены против нас», – сказал главный тренер «МЮ». 

Также он прокомментировал игру форварда Расмуса Хейлунда

«Хейлунд сыграл хорошо. Он отлично взаимодействовал с партнерами, и это было очень важно сегодня. Мы знаем, у него была травма, и его не хватало команде в первые недели сезона», – отметил тен Хаг. 

Кроме того, нидерландский специалист высказался о важности победы для «МЮ». 

«Победы всегда приносят уверенность и многое другое. Мы разочарованы началом сезона, но когда показываешь такую игру, как сегодня, и побеждаешь, атмосфера в команде улучшается.

Но это всего лишь одна победа. Вы должны выигрывать каждый матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер UtdTruthful
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoЭрик тен Хаг
logoРасмус Хейлунд
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