Тюкавин получил травму в матче с «Рубином»: «Нога заболела еще в 1-м тайме – удар был по бедру. Во 2-м заболело пониже еще. Надеюсь, все будет хорошо»

Константин Тюкавин рассказал, что получил повреждение в матче с «Рубином».

«Динамо » на выезде разгромило казанский клуб со счетом 4:0. Тюкавин забил один мяч, реализовав пенальти. На 69‑й минуте форвард был заменен.

– Вы пришли, хромая. Что случилось?

– Нога заболела еще в первом тайме – удар был по бедру. Думал, выйду на второй тайм, разбегаюсь. Вышел – заболело чуть пониже еще. Так что не знаю, посмотрим завтра. Надеюсь, все будет хорошо.

– С игры забиваешь чаще, чем с пенальти. Голы с пенальти доставляют такое же удовольствие?

– Любой гол доставляет удовольствие, тем более это мой первый пенальти на высоком уровне, в Премьер‑лиге. Очень рад, что удалось забить.

– Счет отражает то, что на поле происходило сегодня? Мне кажется, «Рубин» свой гол заслужил.

– Не знаю, заслужил – не заслужил. Но мы забили четыре, мы этому рады, – сказал Тюкавин.