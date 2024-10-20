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  • Тюкавин получил травму в матче с «Рубином»: «Нога заболела еще в 1-м тайме – удар был по бедру. Во 2-м заболело пониже еще. Надеюсь, все будет хорошо»
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Тюкавин получил травму в матче с «Рубином»: «Нога заболела еще в 1-м тайме – удар был по бедру. Во 2-м заболело пониже еще. Надеюсь, все будет хорошо»

Константин Тюкавин рассказал, что получил повреждение в матче с «Рубином».

«Динамо» на выезде разгромило казанский клуб со счетом 4:0. Тюкавин забил один мяч, реализовав пенальти. На 69‑й минуте форвард был заменен.

Вы пришли, хромая. Что случилось?

– Нога заболела еще в первом тайме – удар был по бедру. Думал, выйду на второй тайм, разбегаюсь. Вышел – заболело чуть пониже еще. Так что не знаю, посмотрим завтра. Надеюсь, все будет хорошо.

С игры забиваешь чаще, чем с пенальти. Голы с пенальти доставляют такое же удовольствие?

– Любой гол доставляет удовольствие, тем более это мой первый пенальти на высоком уровне, в Премьер‑лиге. Очень рад, что удалось забить.

Счет отражает то, что на поле происходило сегодня? Мне кажется, «Рубин» свой гол заслужил.

– Не знаю, заслужил – не заслужил. Но мы забили четыре, мы этому рады, – сказал Тюкавин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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