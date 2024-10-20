У Тюкавина 5 голов в 11 матчах РПЛ в этом сезоне. Форвард «Динамо» забил «Рубину» с пенальти
Константин Тюкавин забил «Рубину».
Нападающий «Динамо» реализовал пенальти в ворота казанцев в матче 12-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм).
Для Тюкавина это пятый гол в 11 матчах текущего чемпионата.
В списке бомбардиров Тюкавин делит 7-ю строчку с Лусиано Гонду («Зенит»), Дмитрием Воробьевым («Локомотив»), Матео Кассьеррой («Зенит»), Эдуардом Сперцяном («Краснодар») и Эсекиэлем Барко («Спартак»).
Лидируют Максим Глушенков («Зенит») и Алексей Батраков («Локомотив») – у них по 7 мячей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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