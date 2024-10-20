У Тюкавина 5 голов в 11 матчах РПЛ в этом сезоне. Форвард «Динамо» забил «Рубину» с пенальти

Константин Тюкавин забил «Рубину».

Нападающий «Динамо » реализовал пенальти в ворота казанцев в матче 12-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм).

Для Тюкавина это пятый гол в 11 матчах текущего чемпионата.

В списке бомбардиров Тюкавин делит 7-ю строчку с Лусиано Гонду («Зенит»), Дмитрием Воробьевым («Локомотив»), Матео Кассьеррой («Зенит»), Эдуардом Сперцяном («Краснодар») и Эсекиэлем Барко («Спартак»).

Лидируют Максим Глушенков («Зенит») и Алексей Батраков («Локомотив») – у них по 7 мячей.