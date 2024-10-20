Личка о 4:0 с «Рубином»: «Контролировать игру хорошо, но должны быть опасные моменты у ворот соперника. Я хотел больше остроты от «Динамо»

Марцел Личка нашел недочеты в игре «Динамо» с «Рубином» (4:0) в Мир РПЛ.

– Как‑то вам все очень легко далось – или нет?

– Сто процентов не легко. Понятно, что может помочь такой быстрый гол, как был с пенальти. Это тоже могло помочь психологически. Рад, что Тюка забил.

После этого мы неплохо играли и контролировали игру. Но я хотел больше остроты. Контролировать игру хорошо, но должны быть опасные моменты у ворот соперника. Мы старались играть в свою игру и делать так, чтобы «Рубин » выходил вперед и открывал больше зон.

Футболисты, которые выходят со скамейки на 10–15 минут, должны показать и заслужить эти 10–15 минут. Потому что в команде еще есть игроки, которые тоже хотят играть. Когда тренер дает шанс, выходи и показывай что надо.

Сегодня мы выиграли, но завтра надо концентрироваться на игре [Кубка России] в Самаре с «Крыльями Советов», – сказал главный тренер «Динамо ».