«Динамо» отстает от «Краснодара» на 7 очков, от «Зенита» – на 6, от «Локомотива» – на 4
«Динамо» замыкает первую пятерку в таблице чемпионата России.
Команда Марцела Лички разгромила «Рубин» (4:0) в 12-м туре Мир РПЛ.
На данный момент она занимает пятую строчку, набрав, как и ЦСКА, 23 очка. Отставание от «Краснодара» – 7 баллов, от «Зенита» – 6, от «Локомотива» – 4.
Следом за «Динамо» идет «Спартак» с 19 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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