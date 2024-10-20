«Динамо» отстает от «Краснодара» на 7 очков, от «Зенита» – на 6, от «Локомотива» – на 4

«Динамо» замыкает первую пятерку в таблице чемпионата России.

Команда Марцела Лички разгромила «Рубин» (4:0) в 12-м туре Мир РПЛ .

На данный момент она занимает пятую строчку, набрав, как и ЦСКА , 23 очка. Отставание от «Краснодара » – 7 баллов, от «Зенита » – 6, от «Локомотива» – 4.

Следом за «Динамо» идет «Спартак » с 19 очками.