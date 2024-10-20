Федерация футбола Сейшельских островов: «Сборная без проблем может приехать в Россию. Игра возможна в следующем году – решает тренер»
Сейшельские острова открыты к переговорам о матче с Россией.
«Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть?
Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать, где, с кем и когда играть. Если он захочет матча с Россией, то мы будем готовы начать переговоры», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти.
Ранее главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи заявил о готовности сыграть с Россией в 2025 году.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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