Сьерра-Леоне готово сыграть с Россией: «Это один из путей развития нашей дружбы. У нас есть поддержка правительства, наша команда физически готова»

В Сьерра-Леоне заявили о готовности сыграть товарищеский матч со сборной России.

«Почему нет? Это один из путей к развитию нашей дружбы. Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова.

Мы всегда рады возможностям, что нам выпадают. Однозначно отвечу – да, мы готовы», – сказала министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма.