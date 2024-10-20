Сьерра-Леоне готово сыграть с Россией: «Это один из путей развития нашей дружбы. У нас есть поддержка правительства, наша команда физически готова»
В Сьерра-Леоне заявили о готовности сыграть товарищеский матч со сборной России.
«Почему нет? Это один из путей к развитию нашей дружбы. Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова.
Мы всегда рады возможностям, что нам выпадают. Однозначно отвечу – да, мы готовы», – сказала министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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