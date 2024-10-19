В сборной Сирии подтвердили, что матч с Россией состоится 19 ноября в Волгограде

В сборной Сирии сообщили о матче с Россией 19 ноября в Волгограде.

«Контракт еще не подписан, но матч состоится 19 числа следующего месяца. Игра пройдет в Волгограде», – сказал менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах Напомним, октябрьский сбор национальной команды России прошел без товарищеских матчей.