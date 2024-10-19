Глушаков о сборной России: «Лучше матчи с Брунеем и Сирией, чем пустой сбор без игр»
Денис Глушаков высказался о товарищеских матчах сборной России.
«Сейчас сборной России тяжело находить соперников и играть с командами уровня Лиги наций. Приходится играть с теми, кто соглашается. Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр.
Надо помнить и о рейтинговых очках ФИФА за эти матчи, надо набирать эти очки и выползать нам наверх», – сказал экс-футболист сборной России.
Октябрьский сбор России прошел без товарищеских матчей. В ноябре сборная России, как сообщается, сыграет против Брунея и Сирии.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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