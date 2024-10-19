Мостовой о 0:3 «Спартака»: «Маркиньос был на поле? Николсон был? Умяров постоянно играет назад-поперек, падает. 3-4 человека выпадали, на них «Краснодар» и сыграл»
«Три-четыре человека выпадали из матча с «Краснодаром», на которых соперник и сыграл. Если мы рассчитывали, что Кордоба вернется уставшим из сборной из-за перелетов, то сегодня он все равно был одним из лучших – мастерство есть мастерство.
У «Спартака» на скамейке 10-11 человек сидит, вопрос к выбору. Меня перед игрой спрашивали: «Где Зиньковский, который заканчивал прошлый чемпионат одним из лучших игроков «Спартака»?» Понятно, почему его нет: если он хочет играть, он ищет команду.
Бонгонда запорол момент в конце, но он должен был играть в основе. С его появлением «Спартак» начал хоть какие-то моменты создавать.
Был ли Маркиньос в первом тайме на поле? Нет. Николсон был на поле? Нет. Умяров, который постоянно играет назад-поперек, падает. Одно дело, когда играешь с командой второй восьмерки, а другое – с «Краснодаром», который претендует на чемпионство», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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