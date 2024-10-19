Мостовой о 0:3 «Спартака»: «Маркиньос был на поле? Николсон был? Умяров постоянно играет назад-поперек, падает. 3-4 человека выпадали, на них «Краснодар» и сыграл»

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Краснодаром» (0:3).

«Три-четыре человека выпадали из матча с «Краснодаром», на которых соперник и сыграл. Если мы рассчитывали, что Кордоба вернется уставшим из сборной из-за перелетов, то сегодня он все равно был одним из лучших – мастерство есть мастерство.

У «Спартака » на скамейке 10-11 человек сидит, вопрос к выбору. Меня перед игрой спрашивали: «Где Зиньковский, который заканчивал прошлый чемпионат одним из лучших игроков «Спартака»?» Понятно, почему его нет: если он хочет играть, он ищет команду.

Бонгонда запорол момент в конце, но он должен был играть в основе. С его появлением «Спартак» начал хоть какие-то моменты создавать.

Был ли Маркиньос в первом тайме на поле? Нет. Николсон был на поле? Нет. Умяров, который постоянно играет назад-поперек, падает. Одно дело, когда играешь с командой второй восьмерки, а другое – с «Краснодаром », который претендует на чемпионство», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Шнякин о 9 победах «Краснодара» подряд: «Жду комментарий нейросети «А.В. Мостовой». Мяча не знавший Мусаев продолжает топить команду, а у признанного Царем Станковича 2 победы в 7 турах»