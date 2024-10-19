Шнякин о 9 победах «Краснодара» подряд: «Жду комментарий нейросети «А.В. Мостовой». Мяча не знавший Мусаев продолжает топить команду, а у признанного Царем Станковича 2 победы в 7 турах»
Дмитрий Шнякин высмеял отношение Александра Мостового к Мураду Мусаеву.
«С нетерпением жду комментарий нейросети «А.В. Мостовой».
Мяча не знавший Мусаев продолжает топить «Краснодар», сооооовсем не поменяв команду Ивича (9-я победа подряд, 24:4 по голам).
А признанный Царем Станкович фантазирует с тремя ЦЗ и берет 2 победы в 7 последних турах.
Подборка прежних высказываний нейросети вам понравится», – написал комментатор «Матч ТВ» и приложил подборку заголовков со Спортса”.
Изображение: t.me/shhhnyakin
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости