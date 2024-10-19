Шнякин о 9 победах «Краснодара» подряд: «Жду комментарий нейросети «А.В. Мостовой». Мяча не знавший Мусаев продолжает топить команду, а у признанного Царем Станковича 2 победы в 7 турах»

Дмитрий Шнякин высмеял отношение Александра Мостового к Мураду Мусаеву.

«С нетерпением жду комментарий нейросети «А.В. Мостовой».

Мяча не знавший Мусаев продолжает топить «Краснодар », сооооовсем не поменяв команду Ивича (9-я победа подряд, 24:4 по голам).

А признанный Царем Станкович фантазирует с тремя ЦЗ и берет 2 победы в 7 последних турах.

Подборка прежних высказываний нейросети вам понравится», – написал комментатор «Матч ТВ» и приложил подборку заголовков со Спортса”.

Изображение: t.me/shhhnyakin