Литвинов об отставании «Спартака» на 11 очков от 1-го места: «Это слишком. Будем пытаться бороться за чемпионство, титулы нужны»

Руслан Литвинов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Деяна Станковича проиграла «Краснодару » со счетом 0:3 в 12-м туре чемпионата России.

– Отставание от первого места составляет 11 очков. Еще не все потеряно?

– Нужно давать максимум, пытаться его сократить, бороться за чемпионство. Я понимаю, что результаты не очень позитивные, но мы правда будем стараться.

– Отрыв уже катастрофический?

– 11 очков – это слишком. Мы не можем такого допускать.

– Может быть, стоит уделить больше внимания Кубку?

– Мы настраиваемся на каждую игру вне зависимости от турнира. Титулы в любом случае нужны. «Спартак» – это та команда, которая должна за них бороться.

– Реально ли сейчас попасть в тройку?

– Любой спортсмен ответит вам: да. Если я сейчас скажу, что это нереально, то не стоит продолжать чемпионат, – заявил полузащитник «Спартака ».