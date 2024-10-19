Литвинов об отставании «Спартака» на 11 очков от 1-го места: «Это слишком. Будем пытаться бороться за чемпионство, титулы нужны»
Сегодня команда тренера Деяна Станковича проиграла «Краснодару» со счетом 0:3 в 12-м туре чемпионата России.
– Отставание от первого места составляет 11 очков. Еще не все потеряно?
– Нужно давать максимум, пытаться его сократить, бороться за чемпионство. Я понимаю, что результаты не очень позитивные, но мы правда будем стараться.
– Отрыв уже катастрофический?
– 11 очков – это слишком. Мы не можем такого допускать.
– Может быть, стоит уделить больше внимания Кубку?
– Мы настраиваемся на каждую игру вне зависимости от турнира. Титулы в любом случае нужны. «Спартак» – это та команда, которая должна за них бороться.
– Реально ли сейчас попасть в тройку?
– Любой спортсмен ответит вам: да. Если я сейчас скажу, что это нереально, то не стоит продолжать чемпионат, – заявил полузащитник «Спартака».
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