Зарема о 0:3 с «Краснодаром»: «Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Надеюсь, «Лукойлом» менеджеры управляют лучше, чем «Спартаком»
Зарема Салихова высказалась о трансферной политике нового руководства «Спартака».
Красно-белые на своем поле уступили «Краснодару» со счетом 0:3 в 12-м туре Мир РПЛ.
«Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Браво, корпоративные менеджеры, прячущиеся за вывеской «Лукойла».
Надеюсь, компанией они управляют лучше, чем «Спартаком», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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