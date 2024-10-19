  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарема о 0:3 с «Краснодаром»: «Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Надеюсь, «Лукойлом» менеджеры управляют лучше, чем «Спартаком»
27

Зарема о 0:3 с «Краснодаром»: «Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Надеюсь, «Лукойлом» менеджеры управляют лучше, чем «Спартаком»

Зарема Салихова высказалась о трансферной политике нового руководства «Спартака».

Красно-белые на своем поле уступили «Краснодару» со счетом 0:3 в 12-м туре Мир РПЛ.

«Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Браво, корпоративные менеджеры, прячущиеся за вывеской «Лукойла».

Надеюсь, компанией они управляют лучше, чем «Спартаком», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты

Провал «Спартака» – из-за защитника Абены. Как он привозил и откуда вообще взялся?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
бизнес
Лукойл
logoКраснодар
logoГеоргий Джикия
logoКвинси Промес
logoВиллиан Жозе
logoМиенти Абена
logoЭсекиэль Барко
logoАлександр Соболев
logoЗарема Салихова
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шнякин о 9 победах «Краснодара» подряд: «Жду комментарий нейросети «А.В. Мостовой». Мяча не знавший Мусаев продолжает топить команду, а у признанного Царем Станковича 2 победы в 7 турах»
39сегодня, 17:36Фото
Мусаев о Кордобе: «Есть шансы, что уйдет, но есть шансы, что может остаться. «Краснодар» хочет сохранить его»
10сегодня, 17:26
Мостовой о поражении «Спартака»: «После 0:3 хотел поехать в больницу. Удивила слабая игра красно-белых, она просто необъяснима»
30сегодня, 17:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Милан» обыграл «Удинезе»
2841 минуту назад
Мостовой о 0:3 «Спартака»: «Маркиньос был на поле? Николсон был? Умяров постоянно играет назад-поперек, падает. 3-4 человека выпадали, на них «Краснодар» и сыграл»
414 минут назад
«Арсенал» проиграл впервые с апреля – после 13 побед и 3 ничьих. Матч с «Ливерпулем» – 27 октября
1317 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» уступил «Борнмуту», «МЮ» победил «Брентфорд», «Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм»
34619 минут назад
«Арсенал» влетел «Борнмуту» – 0:2. Салиба удалили на 30-й, Кристи и Клюйверт забили
3620 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» Захаряна победил «Жирону», «Атлетик» забил 4 гола «Эспаньолу»
2022 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» забила 4 гола «Штутгарту», «Байер» победил «Айнтрахт», «Лейпциг» выиграл у «Майнца»
3223 минуты назад
Литвинов об отставании «Спартака» на 11 очков от 1-го места: «Это слишком. Будем пытаться бороться за чемпионство, титулы нужны»
1023 минуты назад
У Кейна 3 хет-трика в 7 последних матчах за «Баварию»
1023 минуты назад
Кейн сделал хет-трик в матче со «Штутгартом» – у форварда «Баварии» 13 голов в 10 матчах сезона. В Бундеслиге он отстает от Мармуша на 1 мяч
830 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» выиграла впервые за 4 матча – 4:0 у «Штутгарта»
12 минут назад
«ПСЖ» – «Страсбур». Доннарумма, Барколя и Асенсио играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
114 минут назад
«Бавария» разнесла «Штутгарт» – 4:0! У Кейна три гола за 23 минуты, Коман тоже забил
1824 минуты назад
«Динамо» Махачкала не побеждает 7 матчей подряд – 2 поражения и 5 ничьих
437 минут назад
«Ювентус» – «Лацио». Влахович играет. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
44 минуты назад
«Сельта» – «Реал». Мбаппе и Винисиус играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1244 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Кадисии»
944 минуты назадLive
ЦСКА одолел «Динамо» Махачкала (1:0) благодаря голу Мусаева на 56-й
2851 минуту назад
Губерниев о натурализации Дугласа: «Если он полюбил Россию, а не использует в качестве дойной коровы, милости просим. Было бы с кем играть»
653 минуты назад
Мусаев забил «Динамо», толкнув игрока махачкалинцев. Экс-судья Федотов считает, что гол засчитан верно
1957 минут назадФото