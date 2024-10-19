Зарема о 0:3 с «Краснодаром»: «Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Надеюсь, «Лукойлом» менеджеры управляют лучше, чем «Спартаком»

Зарема Салихова высказалась о трансферной политике нового руководства «Спартака».

Красно-белые на своем поле уступили «Краснодару » со счетом 0:3 в 12-м туре Мир РПЛ .

«Ну что, Абена лучше Джикии , Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес ? Браво, корпоративные менеджеры, прячущиеся за вывеской «Лукойла».

Надеюсь, компанией они управляют лучше, чем «Спартаком», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты

Провал «Спартака» – из-за защитника Абены. Как он привозил и откуда вообще взялся?