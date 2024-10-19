Мусаев о Кордобе: «Есть шансы, что уйдет, но есть шансы, что может остаться. «Краснодар» хочет сохранить его»

Мурад Мусаев не хочет, чтобы Джон Кордоба покидал «Краснодар».

– Кордобу хотел взять «Спартак». Говорят, он может уйти зимой, но остается суперпрофессионалом. Что скажете о нем?

– Вы видели, он ушел на 89‑й минуте и хотел еще играть. Он проделал большую работу. Он большой профессионал, ему нравятся такие матчи. Он сказал, что обожает такие матчи с большими соперниками. Он у нас, он наш игрок. Мы хотим сохранить его, он не ушел. Есть шансы, что он уйдет, но есть шансы, что может остаться.

– Вы одержали крупную победу. Остаетесь скромными и часто говорите, что не нужно витать в облаках. Почему?

– Эти все разговоры о том, что нужно оставаться скромным и не витать в облаках, – для всей команды. Мы должны трезво оценивать себя. Прошло всего 12 туров, – сказал главный тренер «Краснодара ».