  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев о Кордобе: «Есть шансы, что уйдет, но есть шансы, что может остаться. «Краснодар» хочет сохранить его»
11

Мусаев о Кордобе: «Есть шансы, что уйдет, но есть шансы, что может остаться. «Краснодар» хочет сохранить его»

Мурад Мусаев не хочет, чтобы Джон Кордоба покидал «Краснодар».

Кордобу хотел взять «Спартак». Говорят, он может уйти зимой, но остается суперпрофессионалом. Что скажете о нем?

– Вы видели, он ушел на 89‑й минуте и хотел еще играть. Он проделал большую работу. Он большой профессионал, ему нравятся такие матчи. Он сказал, что обожает такие матчи с большими соперниками. Он у нас, он наш игрок. Мы хотим сохранить его, он не ушел. Есть шансы, что он уйдет, но есть шансы, что может остаться.

– Вы одержали крупную победу. Остаетесь скромными и часто говорите, что не нужно витать в облаках. Почему?

– Эти все разговоры о том, что нужно оставаться скромным и не витать в облаках, – для всей команды. Мы должны трезво оценивать себя. Прошло всего 12 туров, – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoМатч ТВ
logoМурад Мусаев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Кордоба: «Моя команда – «Краснодар». Контракт мне не предлагали. Живу сегодняшним днем, наслаждаюсь и работаю»
9сегодня, 17:09
«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд против московских команд в РПЛ – клубный рекорд
9сегодня, 17:02
Мусаев про 3:0 со «Спартаком»: «Не ожидали схемы с 3 защитниками, ребята молодцы, быстро сориентировались. Но «Краснодару» много в чем нужно прибавлять»
24сегодня, 16:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тен Хаг про 2:1 с «Брентфордом»: «В «МЮ» ты должен и побеждать, и развлекать людей. Сегодня все получили удовольствие. Нам забили нечестным путем, судья вывел игрока с поля в критический момент»
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Милан» в меньшинстве обыграл «Удинезе»
2911 минут назадLive
Мостовой о 0:3 «Спартака»: «Маркиньос был на поле? Николсон был? Умяров постоянно играет назад-поперек, падает. 3-4 человека выпадали, на них «Краснодар» и сыграл»
926 минут назад
«Арсенал» проиграл впервые с апреля – после 13 побед и 3 ничьих. Матч с «Ливерпулем» – 27 октября
2029 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» уступил «Борнмуту», «МЮ» победил «Брентфорд», «Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм»
34831 минуту назад
«Арсенал» влетел «Борнмуту» – 0:2. Салиба удалили на 30-й, Кристи и Клюйверт забили
4132 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» Захаряна победил «Жирону», «Атлетик» забил 4 гола «Эспаньолу»
2034 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» забила 4 гола «Штутгарту», «Байер» победил «Айнтрахт», «Лейпциг» выиграл у «Майнца»
3235 минут назад
У Кейна 3 хет-трика в 7 последних матчах за «Баварию»
1135 минут назад
Литвинов об отставании «Спартака» на 11 очков от 1-го места: «Это слишком. Будем пытаться бороться за чемпионство, титулы нужны»
1235 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев о поражении «Спартака»: «Думали, что после Абаскаля эксперименты закончатся, но нет. В центре поля проходной двор, Маркиньос вообще не защитник»
17 минут назад
«Ювентус» – «Лацио». Влахович и Гендузи играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн», «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо» 
1016 минут назад
«Бавария» выиграла впервые за 4 матча – 4:0 у «Штутгарта»
124 минуты назад
«ПСЖ» – «Страсбур». Доннарумма, Барколя и Асенсио играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
126 минут назад
«Бавария» разнесла «Штутгарт» – 4:0! У Кейна три гола за 23 минуты, Коман тоже забил
2036 минут назад
«Динамо» Махачкала не побеждает 7 матчей подряд – 2 поражения и 5 ничьих
649 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Кадисии»
956 минут назадLive
«Сельта» – «Реал». Мбаппе и Винисиус играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1356 минут назад
ЦСКА одолел «Динамо» Махачкала (1:0) благодаря голу Мусаева на 56-й
28сегодня, 17:53