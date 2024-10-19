Станкович про 0:3 с «Краснодаром»: «Никакого конца света не произошло. Сегодня я допустил ошибки в подготовке»

Деян Станкович не считает разгромное поражение от «Краснодара» «концом света».

– Как сказалась пауза для игроков «Спартака»? Такие паузы нужны команде сейчас?

– Хороший вопрос, мы об этом думаем все время. Нужно брать в учет все обстоятельства, в прошлый раз мы тоже начали неудачно после паузы. Сегодня второй тайм мы не полностью провалили. Это моя ответственность. Я всегда начинаю с себя. Сегодня я допустил ошибки в подготовке.

– Самая главная причина сегодняшнего поражения?

– Если бы вы были на моем месте и видели работу команды, вы бы сделали такой же выбор, как и я. Мы смотрим, как ребята выкладываются на тренировках, тут нет проблем. Но в играх бывают сюрпризы: кто‑то не в тонусе, кто‑то боится ошибиться, много нюансов, я не говорю про конкретных людей. Это не отговорки, я ненавижу их.

Никакого конца света не произошло, я беру ответственность за этот результат. Да, он плохой, но повторюсь, это не конец света, – сказал главный тренер «Спартака ».

Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты