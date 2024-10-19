«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд против московских команд в РПЛ – клубный рекорд
«Краснодар» выиграл все матчи против столичных клубов в этом сезоне РПЛ.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Спартак» со счетом (3:0) в 12-м тур чемпионата России
Это первый разгром «Спартака» от «Краснодара» в РПЛ с августа 2014 года, когда красно-белых тренировал Мурат Якин (0:4).
«Быки» выиграли пять матчей подряд против московских клубов в чемпионате – до этого побеждали «Динамо» (1:0) в конце прошлого сезона, а в этом обыграли ЦСКА (2:1), «Динамо» (1:0) и «Локомотив» (3:0). Это рекордная победная серия клуба против столичных команд.
Кроме того, в ворота «Краснодара» не ставят пенальти уже 48 матчей подряд в РПЛ, серия длится полтора года. Последний пенальти в ворота «Краснодара» был назначен в матче против «Спартака» в 24 туре в сезоне-2022/23.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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