  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о 0:3: «Спартак» облили краснодарским душем. У Абены либо лишний вес, либо еще что-то – привозит в двух играх»
27

Мостовой о 0:3: «Спартак» облили краснодарским душем. У Абены либо лишний вес, либо еще что-то – привозит в двух играх»

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара» (0:3).

«Многие, кроме меня, удивлены исходом: 45 человек из 50, если не больше, были удивлены. Все-таки 0:3 дома с соперником, с которым, как казалось, «Спартак» будет конкурировать за верхние места, а тут так получилось – облили краснодарским душем. 

Мне бросилось в глаза, что состав немного не тот, который я ожидал увидеть. В перерыве опять была замена, все видели, кто привез второй гол – Абена, чьим появлением в составе я был удивлен еще в матче с «Локомотивом». 

Две игры, которые я вижу – у него либо лишний вес, либо еще что-то, он привозит в двух играх. В игре с «Локомотивом» его заменили в перерыве, ибо он не успевал, а тут допустил грубую ошибку.

При счете 0:1 был шикарный момент, можно было спасти игру, но, когда ты допускаешь такие ошибки в матче против «Краснодара», тяжело отыграться.

Неправильная схема? Что 3, что 5 защитников, что 7. У меня в составе в матче с «Краснодаром» 2-3 фамилии вызвали вопросы. Потом это подтвердилось, две замены в перерыве Станкович сделал.

Ничего не означает, когда ты играешь в 3 центральных защитника или в целом в 4, ошибается же не схема, а живые люди. Кто мешал Абене остановить мяч, выбить или отдать его? Он умудрился не остановить и привезти», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.

🐂 «Спартак» разбит «Краснодаром» – 0:3. Ленини забил победный гол, Жоао Виктор отличился после ошибки Абены, Медина срезал мяч в свои ворота

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoСоветский спорт
logoМиенти Абена
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарема о 0:3: «Прошли времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» 6:1. Сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом и Абеной? Время покажет»
27сегодня, 16:22
Станкович о 0:3 с «Краснодаром»: «Спартак» доминировал в определенные моменты, были шансы. Нужно отдать должное сопернику, хорошая команда. Беру всю ответственность на себя»
123сегодня, 16:13
Барко пнул сумки с медикаментами после замены в матче с «Краснодаром»
62сегодня, 16:10Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о поражении «Спартака»: «После 0:3 хотел поехать в больницу. При 0:1 еще могли вернуться, но после 0:2 с «Краснодаром» – сложно. Это не с Нижним Новгородом играть»
5 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» разгромил «Спартак», «Локомотив» уступил «Химкам», ЦСКА играет с «Динамо» Махачкала
136812 минут назадLive
Вспомните ретро-логотип «Баварии»? Ностальгический тест
227 минут назадСпецпроект
Бакаев о словах Глушенкова про пиво: «Я ни разу в жизни не пил и вообще не советовал бы»
2032 минуты назад
Станкович про Абену: «Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке», есть проблема? Не позволю его критиковать. Он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ, а с «Ростовом» был лучшим»
3237 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «МЮ» победил «Брентфорд», «Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм»
27956 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Штутгарта», «Байер» победил «Айнтрахт», «Лейпциг» выиграл у «Майнца»
2557 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» Захаряна играет с «Жироной», «Атлетик» забил 4 гола «Эспаньолу»
2157 минут назадLive
Мусаев про 3:0 со «Спартаком»: «Не ожидали схемы с 3 защитниками, ребята молодцы, быстро сориентировались. Но «Краснодару» много в чем нужно прибавлять»
24сегодня, 16:25
Зарема о 0:3: «Прошли времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» 6:1. Сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом и Абеной? Время покажет»
27сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Кадисии»
811 минут назад
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. 0:1 – Мусаев забил на 56-й. Онлайн-трансляция
1212 минут назадLive
Салиба удален за фол последней надежды в центре поля в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Борнмутом»
713 минут назадФото
Джон Кордоба: «Моя команда – «Краснодар». Контракт мне не предлагали. Живу сегодняшним днем, наслаждаюсь и работаю»
518 минут назад
Галактионов про 0:2 с «Химками»: «Локо» сыграл ниже возможностей. Не удалось быть агрессивными, создавать неожиданные ходы. Хотели переломить ход игры заменами, но остроты не хватило»
123 минуты назад
«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд против московских команд в РПЛ – клубный рекорд
425 минут назад
«Борнмут» – «Арсенал». 0:0 – Салиба удален на 30-й. Онлайн-трансляция
1526 минут назадLive
«Милан» – «Удинезе». 1:0 – Чуквуэзе забил на 13-й, Рейндерс удален на 29-й. Онлайн-трансляция
531 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром», «Ланс» в гостях у «Сент-Этьена»
732 минуты назадLive
Колосков о 0:3: «У «Краснодара» есть Кордоба. Такой игрок был раньше у «Спартака» – Гаврилов, говорили: «Не знаешь, что делать с мячом - отдай ему»
844 минуты назад