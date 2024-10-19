Мостовой о 0:3: «Спартак» облили краснодарским душем. У Абены либо лишний вес, либо еще что-то – привозит в двух играх»
«Многие, кроме меня, удивлены исходом: 45 человек из 50, если не больше, были удивлены. Все-таки 0:3 дома с соперником, с которым, как казалось, «Спартак» будет конкурировать за верхние места, а тут так получилось – облили краснодарским душем.
Мне бросилось в глаза, что состав немного не тот, который я ожидал увидеть. В перерыве опять была замена, все видели, кто привез второй гол – Абена, чьим появлением в составе я был удивлен еще в матче с «Локомотивом».
Две игры, которые я вижу – у него либо лишний вес, либо еще что-то, он привозит в двух играх. В игре с «Локомотивом» его заменили в перерыве, ибо он не успевал, а тут допустил грубую ошибку.
При счете 0:1 был шикарный момент, можно было спасти игру, но, когда ты допускаешь такие ошибки в матче против «Краснодара», тяжело отыграться.
Неправильная схема? Что 3, что 5 защитников, что 7. У меня в составе в матче с «Краснодаром» 2-3 фамилии вызвали вопросы. Потом это подтвердилось, две замены в перерыве Станкович сделал.
Ничего не означает, когда ты играешь в 3 центральных защитника или в целом в 4, ошибается же не схема, а живые люди. Кто мешал Абене остановить мяч, выбить или отдать его? Он умудрился не остановить и привезти», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.
🐂 «Спартак» разбит «Краснодаром» – 0:3. Ленини забил победный гол, Жоао Виктор отличился после ошибки Абены, Медина срезал мяч в свои ворота
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