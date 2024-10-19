Вячеслав Колосков высказался об игре «Спартака» и «Краснодара» (0:3).

«Игра прошла на одном дыхании, такие матчи хочется смотреть! Замечательный, красивый матч во всех отношениях. Было много борьбы и единоборств, но рисунок игры сохранялся – никто не играл на выбивание мяча.

В первом тайме у «Краснодара» игра сложилась лучше – играли агрессивно и красиво с преимуществом в борьбе. Первый и второй гол – ошибки защитников, конечно, но эти моменты же нужно реализовать.

Во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу, но так и не смог забить, хотя были стопроцентные моменты. «Краснодар» – молодцы, до конца держали контроль над игрой. Общая оценка: обе команды играли достойно, но у «Краснодара » есть Кордоба .

Такой игрок был раньше у «Спартака » – Гаврилов , тогда еще говорили: «Не знаешь, что делать с мячом – отдай ему». Такие игры являются украшением чемпионата России!» – сказал почетный президент РФС .