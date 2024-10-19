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  • Колосков о 0:3: «У «Краснодара» есть Кордоба. Такой игрок был раньше у «Спартака» – Гаврилов, говорили: «Не знаешь, что делать с мячом - отдай ему»
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Колосков о 0:3: «У «Краснодара» есть Кордоба. Такой игрок был раньше у «Спартака» – Гаврилов, говорили: «Не знаешь, что делать с мячом - отдай ему»

Вячеслав Колосков высказался об игре «Спартака» и «Краснодара» (0:3).

«Игра прошла на одном дыхании, такие матчи хочется смотреть! Замечательный, красивый матч во всех отношениях. Было много борьбы и единоборств, но рисунок игры сохранялся – никто не играл на выбивание мяча.

В первом тайме у «Краснодара» игра сложилась лучше – играли агрессивно и красиво с преимуществом в борьбе. Первый и второй гол – ошибки защитников, конечно, но эти моменты же нужно реализовать.

Во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу, но так и не смог забить, хотя были стопроцентные моменты. «Краснодар» – молодцы, до конца держали контроль над игрой. Общая оценка: обе команды играли достойно, но у «Краснодара» есть Кордоба.

Такой игрок был раньше у «Спартака» – Гаврилов, тогда еще говорили: «Не знаешь, что делать с мячом – отдай ему». Такие игры являются украшением чемпионата России!» – сказал почетный президент РФС.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoВячеслав Колосков
logoЮрий Гаврилов
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoСпорт-Экспресс
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