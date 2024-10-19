«Краснодар» – пятая команда в истории ЧР, выигравшая 9 матчей подряд. Это делали «Алания», ЦСКА, «Локо» и «Зенит». Рекорд «Спартака» – 8 игр

«Краснодар» продлил победную серию в чемпионате России до 9 игр и догнал 4 клуба.

Победа над «Спартаком » (3:0) в 12-м туре стала для команды Мурада Мусаева девятой подряд в Мир РПЛ .

Ранее в чемпионате России это удавалось лишь «Алании», ЦСКА , «Локомотиву» и «Зениту ».

«Спартак» никогда не выигрывал девять матчей подряд в чемпионате, рекорд красно-белых – восемь побед.