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«Краснодар» – пятая команда в истории ЧР, выигравшая 9 матчей подряд. Это делали «Алания», ЦСКА, «Локо» и «Зенит». Рекорд «Спартака» – 8 игр

«Краснодар» продлил победную серию в чемпионате России до 9 игр и догнал 4 клуба.

Победа над «Спартаком» (3:0) в 12-м туре стала для команды Мурада Мусаева девятой подряд в Мир РПЛ.

Ранее в чемпионате России это удавалось лишь «Алании», ЦСКА, «Локомотиву» и «Зениту».

«Спартак» никогда не выигрывал девять матчей подряд в чемпионате, рекорд красно-белых – восемь побед.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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