Станкович про Абену: «Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке», есть проблема? Не позволю его критиковать. Он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ, а с «Ростовом» был лучшим»

Деян Станкович вступился за Миенти Абену после игры с «Краснодаром» (0:3).

– Абену много критикуют. Что скажете о нем? Многие думают, что он не соответствует уровню.

– Только Абена? Он был лучшим игроком матча с «Ростовом» и тогда соответствовал уровню, сегодня он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ . Видимо, эксперты лучше разбираются.

У меня есть мнение на этот счет. Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке ». Есть какая‑то проблема? Ее здесь нет. Он профессионал, я не позволю критиковать его, – сказал главный тренер красно-белых.

Провал «Спартака» – из-за защитника Абены. Как он привозил и откуда вообще взялся?