Станкович про Абену: «Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке», есть проблема? Не позволю его критиковать. Он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ, а с «Ростовом» был лучшим»
Деян Станкович вступился за Миенти Абену после игры с «Краснодаром» (0:3).
– Абену много критикуют. Что скажете о нем? Многие думают, что он не соответствует уровню.
– Только Абена? Он был лучшим игроком матча с «Ростовом» и тогда соответствовал уровню, сегодня он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ. Видимо, эксперты лучше разбираются.
У меня есть мнение на этот счет. Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке». Есть какая‑то проблема? Ее здесь нет. Он профессионал, я не позволю критиковать его, – сказал главный тренер красно-белых.
Провал «Спартака» – из-за защитника Абены. Как он привозил и откуда вообще взялся?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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