К Зиньковскому есть вопросы по качеству тренировок и выходов на замену. Хавбек не попал в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром» («РБ Спорт»)

Антона Зиньковского нет в заявке на игру с «Краснодаром» по спортивным причинам.

По информации «РБ Спорт», к полузащитнику возникли вопросы по тому, как он тренируется в межигровом цикле.

Кроме того, вопросы вызвали выходы на замену футболиста – в частности, в игре с «Динамо».

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