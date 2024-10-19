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  • К Зиньковскому есть вопросы по качеству тренировок и выходов на замену. Хавбек не попал в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром» («РБ Спорт»)
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К Зиньковскому есть вопросы по качеству тренировок и выходов на замену. Хавбек не попал в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром» («РБ Спорт»)

Антона Зиньковского нет в заявке на игру с «Краснодаром» по спортивным причинам.

По информации «РБ Спорт», к полузащитнику возникли вопросы по тому, как он тренируется в межигровом цикле.

Кроме того, вопросы вызвали выходы на замену футболиста – в частности, в игре с «Динамо».

«Спартак» ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить его зимой (Metaratings)

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАнтон Зиньковский
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