Зиньковский о форме Николсона: «Игры чемпионата покажут. Каждый хочет в состав – отдавать, забивать и помогать «Спартаку»
Антон Зиньковский высказался о Шамаре Николсоне.
В четверг форвард «Спартака» забил гол в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1). Ранее в 2 играх Мир РПЛ Николсон выходил на замену.
– Как оценишь форму Шамара?
– В любом случае покажут игры чемпионата. Конечно, каждый хочет отдавать, забивать, помогать команде и приносить пользу. И хочет в состав, естественно, – сказал вингер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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