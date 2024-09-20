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  • Зиньковский о форме Николсона: «Игры чемпионата покажут. Каждый хочет в состав – отдавать, забивать и помогать «Спартаку»
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Зиньковский о форме Николсона: «Игры чемпионата покажут. Каждый хочет в состав – отдавать, забивать и помогать «Спартаку»

Антон Зиньковский высказался о Шамаре Николсоне.

В четверг форвард «Спартака» забил гол в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1). Ранее в 2 играх Мир РПЛ Николсон выходил на замену.

– Как оценишь форму Шамара?

– В любом случае покажут игры чемпионата. Конечно, каждый хочет отдавать, забивать, помогать команде и приносить пользу. И хочет в состав, естественно, – сказал вингер «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАнтон Зиньковский
logoШамар Николсон
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