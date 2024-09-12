Зиньковский о матче звезд «Спартака»: «Титов в порядке! Думаю, все видели. Хотелось посмотреть на легенд вживую» 

Антон Зиньковский высказался об участии в матче звезд «Спартака».

«Не впервые играл при трибуне Б, были товарищеские матчи. Отличная атмосфера, все в состоянии праздника. Совпало с днем рождением Станковича. Много звезд, много легенд клуба.

Я вживую посмотрел на Егора Титова и на остальных. Очень доволен! Титов в порядке! Думаю, что все видели.

Хотелось посмотреть на легенд «Спартака» вживую. Немножко зацепил их футбола в 2000-е, но не совсем много. Но и кусочек вживую посмотрел», — сказал вингер «Спартака».

«Спартак» отметил 10-летие стадиона: Романцев с дублем Веллитона обыграл Станковича