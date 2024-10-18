Пиоли о голе Роналду с пенальти: «Когда Криштиану берет мяч и идет к точке, я уверен, что он забьет»

Стефано Пиоли не сомневается в Криштиану Роналду как в пенальтисте.

Форвард «Аль-Насра» точно пробил с одиннадцатиметровой отметки в добавленное ко второму тайму время в матче с «Аль-Шабабом» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

В составе нынешнего клуба португалец успешно воспользовался всеми 19 ударами с точки. За карьеру у него 168 голов с пенальти при 198 попытках.

«Я уверен, что когда Криштиану берет мяч и направляется к точке, он забьет», – сказал тренер «Аль-Насра».