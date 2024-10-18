Пиоли о голе Роналду с пенальти: «Когда Криштиану берет мяч и идет к точке, я уверен, что он забьет»
Стефано Пиоли не сомневается в Криштиану Роналду как в пенальтисте.
Форвард «Аль-Насра» точно пробил с одиннадцатиметровой отметки в добавленное ко второму тайму время в матче с «Аль-Шабабом» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.
В составе нынешнего клуба португалец успешно воспользовался всеми 19 ударами с точки. За карьеру у него 168 голов с пенальти при 198 попытках.
«Я уверен, что когда Криштиану берет мяч и направляется к точке, он забьет», – сказал тренер «Аль-Насра».
Опубликовал: Sports.ru
Источник: Al Nassr Zone
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