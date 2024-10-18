«С Роналду не возникнет проблем. По регламенту клуб Медиалиги может иметь до четырех профессионалов». Кортава о Криштиану
Регламент чемпионата мира по медиафутболу разрешает участие Криштиану Роналду .
Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.
– Если Криштиану Роналду со своим огромным количеством подписчиков заявится на чемпионат мира по медиафутболу, вы его примете? Ведь это нарушит спортивный принцип, Португалия станет явным фаворитом.
– Мы еще обсудим большим составом, брать ли на медиаарену самого популярного человека в мире. Да как его можно не взять?! У него больше просмотров, чем у всех нас. Безусловно, многие называют сейчас Саудовскую Аравию главной медиалигой. Но у нас есть козыри, которыми мы перебьем их по уникальности и представительству.
Вообще по регламенту в каждом клубе Медиалиги можно иметь до четырех профессиональных футболистов. Так что с Роналду не возникнет проблем, – заявил Кортава.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
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