«С Роналду не возникнет проблем. По регламенту клуб Медиалиги может иметь до четырех профессионалов». Кортава о Криштиану

Регламент чемпионата мира по медиафутболу разрешает участие Криштиану Роналду .

Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

– Если Криштиану Роналду со своим огромным количеством подписчиков заявится на чемпионат мира по медиафутболу, вы его примете? Ведь это нарушит спортивный принцип, Португалия станет явным фаворитом.

– Мы еще обсудим большим составом, брать ли на медиаарену самого популярного человека в мире. Да как его можно не взять?! У него больше просмотров, чем у всех нас. Безусловно, многие называют сейчас Саудовскую Аравию главной медиалигой. Но у нас есть козыри, которыми мы перебьем их по уникальности и представительству.

Вообще по регламенту в каждом клубе Медиалиги можно иметь до четырех профессиональных футболистов. Так что с Роналду не возникнет проблем, – заявил Кортава.