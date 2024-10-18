Роналду забил в 12 из 14 матчей сезона за клуб и сборную

Криштиану Роналду забил в 12 из 14 матчей сезона.

Сегодня нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти на 7-й добавленной ко второму тайму минуте в матче с «Аль-Шабабом» (2:1).

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в 12 из 14 матчей сезона. За этот отрезок у него 12 мячей.

Единственные игры без голов – против «Аль-Ахли» и Шотландии.