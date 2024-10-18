Роналду забил в 12 из 14 матчей сезона за клуб и сборную
Криштиану Роналду забил в 12 из 14 матчей сезона.
Сегодня нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти на 7-й добавленной ко второму тайму минуте в матче с «Аль-Шабабом» (2:1).
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в 12 из 14 матчей сезона. За этот отрезок у него 12 мячей.
Единственные игры без голов – против «Аль-Ахли» и Шотландии.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости