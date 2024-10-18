Семин о Гвардиоле на тренерских курсах РФС: «Если удастся привезти, это будет большое дело для российского футбола. Он выдающийся тренер»

Юрий Семин высказался о возможном приезде Пепа Гвардиолы на тренерские курсы РФС.

«Это выдающийся тренер, который многое изменил в мировом футболе. Если Сергею Овчинникову удастся привезти Гвардиолу, то это будет большое дело для российского футбола.

Это будет хорошая учеба для наших тренеров, они смогут пообщаться с выдающимся тренером. Если бы меня попросили кого-то позвать, то я бы тоже предложил Гвардиолу», – сказал экс-тренер «Локомотива».

Гвардиолу приглашали вести лекции для тренеров в РФС: «Сказал, что сейчас не время, а потом – с удовольствием. Он уже согласился, рано или поздно это произойдет»