Семин о Гвардиоле на тренерских курсах РФС: «Если удастся привезти, это будет большое дело для российского футбола. Он выдающийся тренер»
Юрий Семин высказался о возможном приезде Пепа Гвардиолы на тренерские курсы РФС.
«Это выдающийся тренер, который многое изменил в мировом футболе. Если Сергею Овчинникову удастся привезти Гвардиолу, то это будет большое дело для российского футбола.
Это будет хорошая учеба для наших тренеров, они смогут пообщаться с выдающимся тренером. Если бы меня попросили кого-то позвать, то я бы тоже предложил Гвардиолу», – сказал экс-тренер «Локомотива».
Гвардиолу приглашали вести лекции для тренеров в РФС: «Сказал, что сейчас не время, а потом – с удовольствием. Он уже согласился, рано или поздно это произойдет»
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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