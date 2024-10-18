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Пеп об уходе Бегиристайна из «Сити»: «Уходит часть меня. Мой друг, создавший одни из лучших команд в «Барселоне» и здесь. Его будет очень не хватать, но клуб будет двигаться дальше»

Пеп Гвардиола высказался об уходе Чики Бегиристайна из «Манчестер Сити».

Спортивный директор покинет манчестерский клуб в конце сезона. Бегиристайн занимал эту должность с 2012 года. До этого он работал в «Барселоне» с 2003 по 2010 годы.

«Уходит часть меня. Мой друг, архитектор, который создал одни из лучших команд в «Барселоне» и здесь. Его будет очень не хватать с личной точки зрения.

Он добавлял баланс в моей работе. Я очень энергичный, и когда мы проигрываем, хочу все разрушить, и он всегда говорил: «Остановись на мгновение».

Все семьи умеют двигаться дальше, и клуб будет двигаться дальше.

Мы многого добились. Президент уволил бы меня, если бы результаты были плохими. Неважно, из какой ты страны, если ты не выигрываешь, люди просят тебя уволить. Но если ты добиваешься успеха, они тебя поддержат», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Из «Сити» уходит важнейший человек в карьере Пепа – спортивный директор. Кто он?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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болельщики
Чики Бегиристайн
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