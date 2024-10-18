Гвардиола о будущем: «У «Сити» есть варианты на случай, когда Пеп уйдет, уверен. Я не стану откладывать решение, думая, что это создаст проблемы клубу»

Пеп Гвардиола высказался о своем будущем в «Ман Сити».

«Клуб никогда не говорил мне [когда они хотят услышать решение о моем будущем]. Я абсолютно уверен, что у клуба есть варианты на случай, когда Пеп уйдет. Рано или поздно это произойдет, и им нужно подготовиться. Это не станет сюрпризом.

Я хочу быть полностью убежден, что это будет лучше для клуба. Я не стану откладывать какие-либо действия, думая, что это создаст проблему для клуба. Они понимают проблемы, которые у меня могут возникнуть.

Если клуб спросит у меня мнение [о моем преемнике], я дам его. Но это не мое решение. Решение должно принимать руководство клуба», – сказал главный тренер «Сити ».