Гвардиола о будущем: «У «Сити» есть варианты на случай, когда Пеп уйдет, уверен. Я не стану откладывать решение, думая, что это создаст проблемы клубу»
Пеп Гвардиола высказался о своем будущем в «Ман Сити».
«Клуб никогда не говорил мне [когда они хотят услышать решение о моем будущем]. Я абсолютно уверен, что у клуба есть варианты на случай, когда Пеп уйдет. Рано или поздно это произойдет, и им нужно подготовиться. Это не станет сюрпризом.
Я хочу быть полностью убежден, что это будет лучше для клуба. Я не стану откладывать какие-либо действия, думая, что это создаст проблему для клуба. Они понимают проблемы, которые у меня могут возникнуть.
Если клуб спросит у меня мнение [о моем преемнике], я дам его. Но это не мое решение. Решение должно принимать руководство клуба», – сказал главный тренер «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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