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Виртц стал главной целью «Баварии», «Байер» хочет не допустить перехода. «Ман Сити» тоже активно интересуется хавбеком

Флориан Виртц стал главной целью «Баварии» на лето.

Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль уже провел первые переговоры. «Бавария» готова выложить серьезную сумму за 21-летнего полузащитника.

Однако, по данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Байер» намерен заблокировать переход Виртца в «Баварию».

Леверкузенцы считают, что самый серьезный интерес к их футболисту проявляет «Манчестер Сити», команда АПЛ прилагает самые активные усилия. Если Виртц все же решит покинуть «Байер», клуб будет стремиться сделать его продажу рекордной.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoБавария
logoБайер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
Макс Эберль
logoФлориан Виртц
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