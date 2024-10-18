Директор «Байера» о возможном уходе Виртца: «Общение с Флорианом и его семьей очень доверительное. Будет он продан или нет – для нас не проблемный вопрос»
Спортивный директор «Байера» высказался о возможном трансфере Флориана Виртца.
Ранее сообщалось, что на 21-летнего хавбека претендуют «Реал», «Бавария», «Ман Сити» и «Арсенал». «Байер» хочет за Виртца 150 млн евро.
«Общение с Флорианом и его семьей очень открытое и доверительное. Мы всегда были сосредоточены на том, что лучше для его развития в связке с «Байером».
Поэтому вопрос о том, будет он продан или нет, для нас не проблемный», – сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.
Виртц травмировал голеностоп в матче за сборную Германии в Лиге наций. Срок возвращения хавбека «Байера» к тренировкам пока неясен
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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