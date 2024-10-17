Мармуш признан игроком месяца в Бундеслиге. Лучший бомбардир турнира обошел Кейна и Виртца
Лучшим футболистом сентября в Бундеслиге признан Омар Мармуш.
Нападающий «Айнтрахта» в минувшем месяце забил пять голов в трех матчах чемпионата, а также отметился двумя результативными передачами. 25-летний египтянин лидирует в списке бомбардиров турнира с 8 мячами в 6 играх.
В голосовании Мармуш опередил Харри Кейна («Бавария»), Флориана Виртца («Байер»), Максимилиана Миттельштедта («Штутгарт»), Майкла Олисе («Бавария») и Винченцо Грифо («Фрайбург»).
8+4 за 6 туров у форварда Бундеслиги. Его зовут не Харри Кейн
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Бундеслиги
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